في إيزيوم، المدينة الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية لمدة ستة أشهر قبل استعادتها في أوائل سبتمبر- أيلول، لا يزال صوت المدفعية على خط المواجهات يدوي لكن السكان أصبحوا يركزون بشكل أكبر على الاحتياجات الأساسية التي كانوا ينتظرون وصولها. على الضفة الشرقية لنهر سيفيرودونتسك، احتشد عشرات الأشخاص حول شاحنة مساعدات إنسانية محملة بالطعام والإمدادات الأخرى.

في أماكن أخرى من إيزيوم، تجمع سكان مبنى سكني في الساحة القريبة للاستفادة من مولد طاقة يعمل بالديزل لشحن هواتفهم وطهي وجبات ساخنة على مواقد خشبية مؤقتة.

تعرضت المدينة بشكل خاص إلى قصف جوي وبالمدفعية من القوات الروسية. ولا زالت المدينة تحمل أثار المعارك في كل مبنى تقريبًا. أدى الهجوم الأوكراني المضاد الأخير في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية إلى استعادة أقاليم عديدة كانت قد احتلتها موسكو، بما في ذلك إيزيوم.