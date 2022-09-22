نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن شهرام كرامي المدعي العام لمدينة كرمانشاه قوله الأربعاء إن شخصين قتلا يوم الثلاثاء في أعقاب احتجاجات في المدينة الواقعة بغرب إيران. وأضاف "لسوء الحظ قتل شخصان في أعمال شغب الثلاثاء في كرمانشاه. نحن على يقين من أن عناصر معادية للثورة قامت بذلك لأن الضحايا قتلوا بأسلحة لم يستخدمها جهاز الأمن". وأضافت النيابة أن 25 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات ، بينهم متظاهرون وقوات أمن ومارة.

وتتسع رقعة الاحتجاجات في إيران بعد وفاة امرأة شابة ماهسا أميني، أثناء احتجاز الشرطة. واحتجزت شرطة الأخلاق أميني البالغة من العمر 22 عامًا يوم الثلاثاء الماضي لعدم احترام شروط قانون اللباس الإسلامي.

وأرجعت الشرطة سبب الوفاة لنوبة قلبية ونفت تعرضها لسوء المعاملة.