English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

فيديو

euronews_icons_loading
مواطن أوكراني يقف في مبنى دمر خلال هجوم صاروخي في خاركيف، أوكرانيا، 18 أغسطس، 2022
no comment

شاهد: عودة سكان قرية شلاتين الأوكرانية في خاركيف التي مزقتها الحرب

بدأ سكان شلاتين في منطقة خاركيف بأوكرانيا في العودة إلى منازلهم قبل فصل الشتاء، على الرغم من الأضرار التي لحقت بهم خلال أشهر من المعركة. وكانت القرية، الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا، قد تأثرت بشدة بالقتال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير. وعرض أندريه أوبريشكو، البالغ من العمر 56عاماً، لوكالة أسوشيتيد برس ما حصل لمنزله الذي أصيب بقذيفة بينما كان يستعد لقضاء الشتاء هناك. وقال: "أنا أكسب لقمة العيش في السقيفة. إنه الشيء الوحيد الذي بقي دون أن يدمر، في حالة سليمة إلى حد ما" ، مضيفاً أنه بنى موقداً بنفسه ليحصل على الدِفء.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم