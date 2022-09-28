بدأ سكان شلاتين في منطقة خاركيف بأوكرانيا في العودة إلى منازلهم قبل فصل الشتاء، على الرغم من الأضرار التي لحقت بهم خلال أشهر من المعركة. وكانت القرية، الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا، قد تأثرت بشدة بالقتال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير. وعرض أندريه أوبريشكو، البالغ من العمر 56عاماً، لوكالة أسوشيتيد برس ما حصل لمنزله الذي أصيب بقذيفة بينما كان يستعد لقضاء الشتاء هناك. وقال: "أنا أكسب لقمة العيش في السقيفة. إنه الشيء الوحيد الذي بقي دون أن يدمر، في حالة سليمة إلى حد ما" ، مضيفاً أنه بنى موقداً بنفسه ليحصل على الدِفء.