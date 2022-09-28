قال مسؤولون، الأربعاء، إن روسيا أطلقت وابلاً من الصواريخ على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ليل الثلاثاء، فأصابت محطة للسكك الحديدية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 18 ألف منزل. وقال حاكم خاركيف أوليغ سينيجوبوف إن القوات الروسية أطلقت صواريخ إس -300، وهي سلاح مضاد للطائرات عالباً ما يستخدم لضرب أهداف مدنية في المدن الأوكرانية. وذكرت خدمة الطوارئ الإقليمية في خاركيف، أن الانفجارات، التي سُمعت في وسط المدينة حوالي الساعة 9 مساء (1800 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، دمرت محولاً للكهرباء وأصابت ورشة عمل.