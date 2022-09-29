تناثرت خطوط الكهرباء المتقطعة وإشارات الطرق المحطمة وأسطح المنازل، في شوارع غمرتها مياه الأمطار في كونسولاسيون ديل سور، من مقاطعة بينار ديل ريو، بفعل إعصار إيان القوي من الفئة الثالثة في غرب كوبا، حيث بدأ منتجو التبغ في بينار ديل ريو، بازالة المقتنيات المنزلية المتضررة، بعد أن خلف الإعصار أثارأ من الدمار في الجزيرة. ويشعر مزارعو محاصيل التبغ الكبيرة، النموذجية في هذه المنطقة، بالقلق من الضرر الذي لحق بمحاصيلهم. لكن ورغم هبوب الرياح العنيفة التي تسببت في أضرار في الغرب، لم تبلغ السلطات عن أي ضحايا. وقد بلغت سرعة الرياح 125 ميلاً (205 كيلومترات) في الساعة.