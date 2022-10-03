أبلغ مسؤول إندونيسي وسائل إعلام محلية بأن حصيلة القتلى جراء تدافع رافق أعمال شغب خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا بلغ 125 الأحد، بعدما أُعلن بالخطأ في وقت سابق عن سقوط 174 قتيلاً.

وقال نائب حاكم جاوة الشرقية إميل درداك لشبكة "مترو تي في" للبث إن "حصيلة القتلى اليوم بلغت 125. تم التعرّف على هويات 124 شخصاً بينما لم يجر حتى الآن التعرف على هوية شخص".

وأضاف أنه "سُجّلت بعض الأسماء مرّتين لأنه تم تحويلها إلى مستشفى آخر وبالتالي كُتبت مرة أخرى"، مشيراً إلى معلومات جمعتها الشرطة المحلية من عشرة مستشفيات.