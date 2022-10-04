تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة الأحد ةطوال يوم الإثنين في تايلاند في حدوث فيضانات كبيرة في شمال وشمال شرق ووسط البلاد. وتفاقم الوضع مع اضطرار السلطات إلى صرف المياه من السدود إلى الأنهار ما أدى إلى خروج عدة انهار من مجراها.

في أوبون راتشاثاني، غمرت المياه العديد من المناطق عندما تحولت بقايا العاصفة الاستوائية نورو إلى منخفض استوائي اجتاح المدينة الأسبوع الماضي. ومع استمرار فيضان نهر مون، تم نقل أكثر من 7000 شخص إلى 60 ملجأً في المدينة وقالت السلطات إن منسوب مياه الفيضان مستمر في الارتفاع.

وفي مقاطعات سوخوتاي وفيتسانولوك وفيشيت بوسط البلاد، أصدر المسؤولون تحذيرات عاجلة من الفيضانات بعد ارتفاع منسوب المياه في نهر يوم.