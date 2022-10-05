English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

euronews_icons_loading
ضربت الفيضانات ولاية كوجي في نيجيريا
no comment

شاهد: الفيضانات تدمر مئات المنازل في نيجيريا وتشرد الآلاف

دمرت فيضانات قوية مئات المنازل في نيجيريا فيما وجد الآلاف أنفسهم بدون مأوى. وقال مسؤولون إن هذه الفيضانات هي الأسوأ في تاريخ ولاية كوجي، حيث دمرت بشكل كبير البنى التحتية. 

في آسيا، يواجه قسم من سكان باكستان مشاكل ضخمة بعد فيضانات كارثية أدت إلى مقتل نحو 1700 شخص ونزوح عشرات الآلاف وانتشار بعض أنواع الأمراض المعدية بكثرة. 

حالياً يواجه المواطنون صعوبة بالغة في العثور على مياه نظيفة كما أن الفيضانات التي دمرت القسم الأكبر من البنى التحتية صعّبت على الدولة مهمة تزويد المناطق المتضررة بالمواد الضرورية مثل الدواء.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم