دمرت فيضانات قوية مئات المنازل في نيجيريا فيما وجد الآلاف أنفسهم بدون مأوى. وقال مسؤولون إن هذه الفيضانات هي الأسوأ في تاريخ ولاية كوجي، حيث دمرت بشكل كبير البنى التحتية.

في آسيا، يواجه قسم من سكان باكستان مشاكل ضخمة بعد فيضانات كارثية أدت إلى مقتل نحو 1700 شخص ونزوح عشرات الآلاف وانتشار بعض أنواع الأمراض المعدية بكثرة.

حالياً يواجه المواطنون صعوبة بالغة في العثور على مياه نظيفة كما أن الفيضانات التي دمرت القسم الأكبر من البنى التحتية صعّبت على الدولة مهمة تزويد المناطق المتضررة بالمواد الضرورية مثل الدواء.