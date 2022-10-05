افتُتح أوّل معبد هندوسي في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، ليوفّر مكانا للعبادة ومحطة دعم للجالية الهندية الكبيرة بما في ذلك مئات آلاف العمال المهاجرين. ويقع المبنى الضخم الذي يمزج بين الهندسة المعمارية الهندية والإماراتية، في منطقة ميناء جبل علي جنوبا، ضمن مقر يضم العديد من الكنائس. ويعيش آلاف العمال الآتين من جنوب آسيا في مقرات سكنية قريبة، وسيتم توفير حافلات خاصة تنقلهم لزيارة المعبد الذي تبلغ مساحته 2300 متر مربع. وقد تم بناء المعبد بتكلفة حوالي 60 مليون درهم (16 مليون دولار)، ويمكن أن يستوعب ألف شخص في وقت واحد. ويتوجّب على الزوار التقدم بطلب للحصول على رمز عبر الإنترنت ثم مسحه ضوئيا حتى يتسنى لهم الدخول. ويشكل الهنود أكبر جالية للمغتربين في الإمارات العربية المتحدة، ويمثلون حوالي 35% من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.