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قصف مبنى سكني في زابوريجيا
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شاهد: مدنيون يهرعون إلى ملاجئ آمنة خوفا من القصف الروسي على مدينة زابوريجيا الأوكرانية

شنت روسيا وابلا من الهجمات الصاروخية على مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس. وقد خلّفت الهجمات أضرارا كبيرة، وسببت الكثير من الهلع في صفوف المدنيين والمارة الذين فروا وهم في حالة ذعر إلى أقرب ملجأ حين سماعهم صفارات الإنذار.

رجال الحماية المدنية وعناصر الشرطة، احتموا بدورهم داخل الملجأ إلى جانب عشرات العائلات الموجودة بالمكان. أحد الشبان الذين احتموا في الملجأ قال: "الروس يريدون تصفيتنا وتدمير أرضنا".

وقد استهدف القصف الروسي مبنى سكنيا مكوّنا من خمسة طوابق وقد سارع رجال الإنقاذ للبحث عن ناجين محتملين. يقول سكان زابوريجيا إنهم يتعرضون لهجمات منذ ثلاثة أسابيع، لكن الهجوم الأخير هو الأعنف حيث استهدف المدنيين وسط المدينة وتمّ تنفيذه في وضح النهار.

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