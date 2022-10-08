خلفت الأمطار الغزيرة عبر فنزويلا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، وتضررت عديد المباني إثر هبوب عاصفة استوائية ضربت معظم أنحاء البلاد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وأظهر شريط مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انزلاقات أرضية تضرر جراءها مبنى سكني في العاصمة كاراكاس، وقد استيقظ الأهالي صباح أمس الخميس ليجدوا أن 19 منزلا قد دمر. وتحولت العاصفة حاليا إلى منخفض جوي، ولكن هناك احتمال كبير لتصبح إعصارا وفق معهد الرصد الجوي. وفي ولاية فالكون ألحق فيضان نهر أضرارا بعشرات المنازل، التي فقد العديد من أصحابها كل أغراضهم، ولكنهم نجوا بحياتهم، وهذا الأهم بالنسبة إليهم.