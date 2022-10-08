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آثار الفيضانات في فنزويلا. (أرشيف)
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شاهد: انزلاقات أرضية في فنزويلا أعقبت هطول أمطار غزيرة

خلفت الأمطار الغزيرة عبر فنزويلا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، وتضررت عديد المباني إثر هبوب عاصفة استوائية ضربت معظم أنحاء البلاد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وأظهر شريط مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انزلاقات أرضية تضرر جراءها مبنى سكني في العاصمة كاراكاس، وقد استيقظ الأهالي صباح أمس الخميس ليجدوا أن 19 منزلا قد دمر. وتحولت العاصفة حاليا إلى منخفض جوي، ولكن هناك احتمال كبير لتصبح إعصارا وفق معهد الرصد الجوي. وفي ولاية فالكون ألحق فيضان نهر أضرارا بعشرات المنازل، التي فقد العديد من أصحابها كل أغراضهم، ولكنهم نجوا بحياتهم، وهذا الأهم بالنسبة إليهم.

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شاهد: الأهالي وممثلون عن السلطة يضعون أكاليل الزهور تكريما لقتلى مذبحة تايلاند

تجمع أفراد من عائلات منكوبة فقدوا أحباءهم في مركز لرعاية الأطفال في شمال شرق تايلاند جنباً إلى جنب مع ممثلين عن السلطة، تكريماً لضحايا المذبحة التي وقعت أمس الخميس، وأدت إلى مقتل 37 شخصاً بينهم 23 طفلاً.

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