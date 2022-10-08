أضاءت العاصمة الألمانية برلين معالمها كجزء من الاحتفالات بمهرجان الضوء. ونطلقت فعاليات المهرجان الشهير في برلين يوم الجمعة بتركيبات على مبانٍ بارزة حول العاصمة.

ويحتفل المهرجان بعيد ميلاده الثامن عشر وتتجلى لمساته خاصة في مواقع مثل بوابة براندنبورغ الشهيرة وبوتسدامر بلاتز وبيبلبلاتز، والتي يضيئها الفنانون.

وتمّ التركيز هذا العام على تقليص تكاليف الإضاءة بنسبة 75 بالمائة تماشيا مع سياسة ترشيد الطاقة التي تعتمدها معظم الدول الأوروبية. وتمّ اختيار "رؤية مستقبلنا" شعارا للمهرجان الذي ركز على مفاهيم الإضاءة والمشاريع الفنية المسؤولة والمستدامة، مما يعني مزج الروح الفنية مع استخدام أقل للكهرباء لإنارة الأماكن.