صلّت العائلات المفجوعة السبت من أجل ضحايا مجزرة استهدفت حضانة في تايلاند بينما أكد ماها فاجيرالونغكورن بأنه "يشاطرها الحزن"، في تفاعل علني نادر من نوعه بين الملك ورعاياه.

وصلّت العائلات والمعزّون في معبد بوذي، مع بدء مراسم جنازة تستمر ثلاثة أيام لضحايا إحدى أسوأ عمليات القتل الجماعي التي تشهدها تايلاند في تاريخها.

وامتزجت رائحة البخور مع روائح باقات زهور كثيرة وضعت حول التوابيت التي حملت العديد منها صورا لوجوه مبتسمة هي للأطفال الذين قتلهم السرجنت السابق في الشرطة بانيا خمراب الذي يبلغ من العمر 34 عاما.

وتراكمت الزهور والدمى التي تم تقديمها كهدايا للضحايا عند بوابات الحضانة بينما يجد سكان منطقة نا كلانغ الريفية الصغيرة صعوبة في استيعاب ما حصل.