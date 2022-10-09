أقيمت عروض رقص دول وثقافات أمريكا الجنوبية في شوارع العاصمة الاسبانية مدريد قبل العيد الوطني الاسباني الأسبوع المقبل. وشارك 150 فنانًا من بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وباراغواي والمكسيك وحتى اسبانيا في العرض الفولكلوري للثقافات الاسبانية بأمريكا اللاتينية.

تألفت العروض من حوالي 130 نشاطًا تم إجراؤها في الفترة من الـ 4 إلى 12 أكتوبر-تشرين الأول، كما تضمنت الفعاليات معارض وأمسيات أدبية وأيام تذوق للمطبخ اللاتيني وعروض مسرحية وحفلات موسيقية.

بدأت اسبانيا الاحتفال باليوم الوطني في الـ 12 أكتوبر-تشرين الأول بشكله الحالي في عام 1987. وأقر التشريع العيد الوطني وأشار إلى أنه يحيي ذكرى "الإسقاط اللغوي والثقافي لاسبانيا خارج حدودها الأوروبية".