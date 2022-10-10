تعرضت أوكرانيا صباح الإثنين لقصف دموي روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر. وأعلن الجيش الأوكراني أن الضربات نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع أرسلت من بيلاروس. وأضاف الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا صباح الإثنين من بينها 41 أسقطتها الدفاعات الجوية فيما اشار زيلينسكي إلى إسقاط 38 صاروخا. وفي كييف التي استهدفت بالقصف للمرة الأولى منذ 26 حزيران/يونيو، قتل خمسة أشخاص على الأقل بحسب الشرطة. وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو: "هناك عدة ضربات على بنى تحتية حساسة في المدينة"، بحسب السلطات استهدف متحف وجامعة ومتنزه، وتوقفت حركة المترو جزئيا وحُولت المحطات الى ملاجئ.