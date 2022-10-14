تجمع عشرات الآلاف من المؤمنين الكاثوليك في مدينة فاطمة بالبرتغال لأداء فريضة الحج التقليدية. لكن هذا العام ، كانت صلواتهم وأفكارهم أيضاً مع الكنيسة البرتغالية الكاثوليكية بسبب حالات الاعتداء الجنسي المزعومة ومحاولات التستر المحتملة. وكان أحد رجال الدين المستهدفين هو الأسقف خوسيه أورنيلاس، وهو مسؤول كبير ورد اسمه في التحقيقات التي تنطوي على مزاعم بالتستر على انتهاكات جنسية من قبل قساوسة. كما نفى رئيس مؤتمر الأساقفة البرتغاليين ارتكاب أي خطأ أو سلوك غير لائق في القضايا التي تعود إلى عامي 2011 و 2014.