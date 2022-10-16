فرحة قبل اللقاء نغّصتها نتيجة المواجهة ولا عزاء لبرشلونة..

سادت أجواء احتفالية محيط ملعب بارنابيو في مدينة برشلونة الإسبانية ترقبا للقاء الكلاسيكو بين عملاقي الكرة المستديرة الإسبانية نادي ريال مدريد ومضيفه نادي برشلونة اللذين يتواجهان مساء الأحد.

وقد اصطف المشجعون خارج أسوار الملعب لمشاهدة وصول الحافلتين اللتين أقلتا الخصميْن التاريخيين.

وقد كان المرتقب أن يكون هذا اللقاء الساخن فرصة لنادي برشلونة لاستعادة زمام المبادرة بعد الانتكاسات المتتالية التي مُني بها في الفترة الأخيرة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا. لكن القدر عاند البرسا مرة أخرى وتلقى ضربة موجعة على أرضه من خصمه اللدود ريال مدريد.