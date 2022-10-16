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عائلات أوكرانية في خاركيف تبكي أبناءها الذين قضوا في ساحة المعركة الدائرة مع روسيا
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شاهد: دموع وحزن على فقدان الأحبة.. عائلات أوكرانية تبكي قتلاها في إحدى مقابر خاركيف

شهدت إحدى المقابر في ضواحي خاركيف الأوكرانية مراسم تكريم الجنود الذين سقطوا في ساحة المعركة الدائرة مع روسيا في فعالية حضرتها العائلات ورفاق هؤلاء الجنود. 

وقد أقام أحد الكهنة الأرثوذوكس الصلاة على روح الجنود القتلى فيما وقفت الأسر في صمت بجانب قبور أبنائها الذين كان منهم متطوعون سارعوا للانضواء تحت لواء الجيش الأوكراني منذ الأيام الأولى للغزو الروسي للبلاد.

كما أدى خمسة جنود التحية العسكرية عبر إطلاق 15 طلقة نارية في الهواء فيما وضع ضباط آخرون الورود على قبور رفاقهم الذين قضوا في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر دون أن يلوح في الأفق ما يشي بنهاية قريبة للنزاع.

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