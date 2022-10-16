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مدنيون أوكرانيون وسط ركام بيوتهم التي دمرها قصف روسي على منطقة دونباس
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شاهد: قصف صاروخي يدكّ مناطق سكنية في دونباس الأوكرانية وصفارات الإنذار تدوي في سماء كييف

ليلةُ قصفٍ روسي جديدة عاشتها منطقة دونباس وتحديدا بلدة كوستياتنتينيفكا الواقعة شرق أوكرانيا، حيث دُمّرت منازلٌ ومبانٍ سكنية عدة فلم يجد السكان بدّا من الرحيل. 

أحد المدنيين قال إنه استيقظ على صوت الركام الذي خلفه سقوط الهجوم الصاروخي في المنطقة السكنية التي يقطن بها. بينما قال آخر إنه عندما أشعل النور وجد حائط بيته وقد أمسى أثرا بعد عين.

أما في كييف فقد دوت فجر السبت، صفارات الإنذار في ساحة ميدان وسط العاصمة الأوكرانية وهي التي لم تكد تنسى موجات القصف التي شنها الطيران الروسي ردا على تفجير جسر كيرش الإستراتيجي بشبه جزيرة القرم الأحد الماضي بواسطة شاحنة مفخخة.

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