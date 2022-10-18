تشهد لافتة "هوليوود" الشهيرة بعض التغييرات بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشائها في العام 2023. يتضمن برنامج التجديد تنظيف الأحرف الشامخة على ارتفاع 14 مترًا بمشاركة عشرات العمال. سيتم استخدام 1500 لتر من الطلاء لإعادة بهاء الحروف البيضاء التسعة. تم تركيب اللافتة عام 1923 من قبل مستثمر عقاري، وكانت في البداية عبارة عن إعلان عن بيع قطع أرضية في منطقة هوليوود لاند المستقبلية. اللافتة الإعلانية بقيت لمدة عام ونصف فقط، قبل أن تبدأ الأحرف في السقوط.

في العام 1949، قررت غرفة التجارة استعادتها وإزالة جزء من كلمة "هوليوود لاند" لتحول إلى "هوليوود". وفي العام 1978، تم استبدال الحروف الخشبية بإصداراتها الفولاذية. ثم ظهر الرمز في العديد من الأفلام، وأصبح مؤسسة معترف بها في جميع أنحاء العالم.