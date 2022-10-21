تمر الصومال بأسوأ موجة جفاف يمكن لأي شخص أن يتذكرها. وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 1.2 مليون شخص من ديارهم. ومن الممكن أن تصدر السلطات قريباً إعلان مجاعة نادر، بعد ما مات الآلاف بينهم الكثير من الأطفال.

يقول البرنامج الأممي إن اللوم يقع جزئياً على تغير المناخ وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وبحسب المنظمة الأممية، فإن بيدوة الواقعة في الجنوب هي من بين أكثر المناطق تضرراً من الجفاف، مع وجود بعض من أعلى معدلات سوء التغذية في البلاد.

حتى الآن، لقي آلاف الأشخاص حتفهم في الصومال بسبب الجفاف. وهناك نحو 900 طفل دون سن الخامسة يعالجون من سوء التغذية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. وتقول الأمم المتحدة إن نصف مليون من هؤلاء الأطفال معرضون لخطر الموت.