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فيديو

بيونس آيرس-الأرجنتين
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شاهد: رسم لوحة جدارية كبيرة في بيونس آيرس إحياء لذكرى مارادونا

رسم الفنان الأرجنتيني ماكسيميليانو بانسكو لوحة جدارية كبيرة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، إحياء لذكرى نجم كرة القدم الراحل ديغو مارادونا. اللوحة الجدارية لأسطورة كرة القدم تبلغ من الارتفاع 40 مترا، ويعتزم الفنان الانتهاء من رسما في الثلاثين من الشهر الحالي، وهو اليوم الموافق لمولد مارادونا. ويقول الرسام إن صديقا لعائلة مارادونا اتصل به قبل شهرين وطلب منه رسم اللوحة، التي أرادها هدية للعائلة، وتقديرا منه للنجم الراحل. ويقول الرسام أيضا إن الجدارية ستكون الأطول في العالم، وستأخذ مكانها بالقرب من المطار الرئيسي للعاصمة، وسيراها المسافرون على متن كل طائرة عند كل إقلاع.

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Alessandra Tarantino/
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