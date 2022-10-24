أعيد تعيين الزعيم شي جينبينغ البالغ من العمر 69 عاما والموجود في السلطة منذ العام 2012 في منصبه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، وقد تعهّد بناء "دولة اشتراكية حديثة" رغم "العواصف الخطرة" المحتملة التي ستواجهه. وبحصوله على ولاية ثالثة على رأس الحزب، ضمن شي الفوز في ولاية رئاسية ثالثة في آذار/مارس المقبل.

وكشف الحزب الشيوعي الصيني عن تشكيلة لجنته المركزية الجديدة التي ضمت أكثر سبع شخصيات تأثيرا في البلاد. ولا يبدو أن أيا من الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة للحزب قادر على تشكيل أي منافسة للزعيم شي جينبينغ.