تراجعت حدة العاصفة روزلين مع تحركها عبر الجانب الغربي من وسط المكسيك، غير أن الأمطار الغزيرة والسيول لا تزال مستمرة، وفق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وأوضح المركز أن روزلين، التي صُنفت إعصارا من الفئة الثالثة، وصلت إلى اليابسة قرب سانتا كروز في شمال ولاية ناياريت المكسيكية، وأنه من المتوقع أن تتبدد العاصفة في وقت مبكر من صباح الإثنين. وأظهرت صور من ناياريت، بعد وصول روزلين إلى اليابسة، سيارات مغمورة بالمياه ومنازل تعرضت أسطحها وواجهاتها لأضرار جسيمة. وعاد بعض من جرى إجلاؤهم إلى منازلهم. ولا يزال المسؤولون يعملون على استعادة الكهرباء في المناطق التي شهدت انقطاعا للتيار. وظلت الشواطئ على امتداد الساحل مغلقة، وقال المركز إنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والسيول في بعض مناطق مسار العاصفة.