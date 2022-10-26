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فيديو

فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال احتجاج على الغارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
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بدون تعليق: الفلسطينيون يشيعون قتلى العملية العسكرية في نابلس وإسرائيل تنشر فيديو لها

نشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو لعملية الاقتحام التي نفذتها مع الاستخبارات العسكرية في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة استهدفت مقرّا لمجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس و"مشغل أسلحة" بحسب الجيش الإسرائيلي.
وشارك آلاف الفلسطينيين بينهم مسلحون غصّت بهم شوارع نابلس التي عمّها الإضراب في تشييع خمسة فلسطينيين قتلوا في هذه العملية التي وصفتها الرئاسة الفلسطينية بـ"جريمة حرب"، والتي سقط فيها أيضا 20 جريحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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