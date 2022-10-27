قام نشطاء من مجموعة العمل المناخي جست ستوب أويل الأربعاء برش طلاء برتقالي على واجهات قاعة عرض السيارات الفاخرة لكل من علامات فيراري وبوغاتي وبنتلي في لندن. وفقًا للمجموعة، بدأ اثنان من نشطاءها في رش الطلاء بإستخدام مَطَافِئُ الحرائق على الوكلاء في ساحة بيركلي وفي شارع بروتون في حوالي الساعة 8:30 صباحًا.

وقالت شرطة العاصمة إنها ألقت القبض على شخصين لارتكابهما أضرار جنائية. ينظم نشطاء منظمة جست ستوب أويل منذ شهر مجموعة من الاحتجاجات في لندن لمطالبة الحكومة بعدم إصدار تراخيص جديدة لاستغلال الوقود الأحفوري.