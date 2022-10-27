English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

ناشط منظمة جاست ستوب أويل يرش واجهة في لندن بطلاء برتقالي.
no comment

بدون تعليق: نشطاء المناخ يرشون واجهات وكالات السيارات الفاخرة في لندن بطلاء برتقالي

قام نشطاء من مجموعة العمل المناخي جست ستوب أويل الأربعاء برش طلاء برتقالي على واجهات قاعة عرض السيارات الفاخرة لكل من علامات فيراري وبوغاتي وبنتلي في لندن. وفقًا للمجموعة، بدأ اثنان من نشطاءها في رش الطلاء بإستخدام مَطَافِئُ الحرائق على الوكلاء في ساحة بيركلي وفي شارع بروتون في حوالي الساعة 8:30 صباحًا.

viber

وقالت شرطة العاصمة إنها ألقت القبض على شخصين لارتكابهما أضرار جنائية. ينظم نشطاء منظمة جست ستوب أويل منذ شهر مجموعة من الاحتجاجات في لندن لمطالبة الحكومة بعدم إصدار تراخيص جديدة لاستغلال الوقود الأحفوري.

الأكثر مشاهدة

حريق بجيال كيليمونجارو في أوغندا.
no comment

بدون تعليق: رجال الإطفاء التنزانيون يكافحون النيران على جبل كليمنجارو

يواصل رجال الإطفاء التنزانيون جهودهم لإخماد حرائق غابات تلتهم المساحات الخضراء الواقعة على أطراف جبل كليمنجارو، أعلى قمة في إفريقيا. وكان المسؤولون يعتقدون أن الحريق الذي اندلع مساء الجمعة تحت السيطرة لكن النيران عادت في جيوب جديدة.

المزيد من العالم