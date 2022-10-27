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بولندا تفكك رموز الشيوعية.
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بدون تعليق: بولندا تفكك الرموز الشيوعية وآثار الجيش السوفيتي كجزء من حملة "دحر الشيوعية"

فككت بولندا الخميس أربعة نصب تذكارية تعود للحقبة والجيش الأحمر السوفيتي، كجزء من حملة "دحر الشيوعية" من إلى الأماكن العامة بحسب ما أعلن قال معهد التذكر الوطني الذي يحقق في جرائم الحرب والعصر الشيوعي. 

ووفقًا للمعهد، تم تفكيك الرموز في أربع مدن بولندية بموجب قانون إعادة التمييز لعام 2016. تخطط بولندا لإزالة جميع الرموز والأسماء الشيوعية التي "تنشر الشيوعية أو غيرها من الأنظمة الشمولية".

وقالت وسائل إخبارية بولندية إنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قام المسؤولون المحليون البولنديون بتفكيك حوالي 20 من رمزا.

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خضعت بولندا للحكم الشيوعي في الفترة ما بين 1945و1989.

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