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معرض الفن المصري Forever is Now 2 بأهرامات الجيزة في مصر.
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بدون تعليق: النسخة الثانية من معرض "Forever is Now" تقام بالمقبرة الفرعونية في أهرام الجيزة

يجمع الفن المصري مرة أخرى الأعمال من جميع أنحاء العالم في النسخة الثانية من معرض Forever is Now. يقام المعرض الفني الدولي في الفترة ما بين 27 أكتوبر- تشرين الأول إلى 30 نوفمبر- تشرين الثاني بالقرب من أهرامات الجيزة، ويحتفي المعرض بقوة الفن في المواقع التراثية. 

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يمكن للزوار مشاهدة أعمال فنية واسعة النطاق خاصة بموقع العرض والتي تهدف إلى الاندماج بين آثار الجيزة من الحجر الطبيعي التي يبلغ عمرها 4500 عام وموضوع المعرض المتمثل في "الخلود وألغاز الحضارة القديمة". تجد الاستدامة أيضًا مكانها في Forever is Now II مع الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها باستخدام مواد طبيعية وصناعية مع رسالة مفادها أنه لا يمكن تصور المستقبل دون إلقاء نظرة على الماضي.

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