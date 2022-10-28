English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

مظاهرات في روما ضد اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا.
no comment

بدون تعليق: احتجاج في روما على تجديد اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا

نددت منظمات حقوق الإنسان في روما الأربعاء بتجديد اتفاق بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى السواحل الأوروبية. ويزعم المتظاهرون أن حقوق الإنسان قد انتهكت بشكل صارخ في ليبيا حيث يحاول المهاجرون واللاجئون عبور البحر الأبيض المتوسط.

تم توقيع مذكرة التفاهم  حول التنمية والتعاون والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وتعزيز أمن الحدود بين رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني وفايز السراج، رئيس الحكومة الليبية المدعومة  من ؛دف الأمم المتحدة في فبراير- شباط 2017.

viber

وفقًا للاتفاقية، كانت إيطاليا تزود خفر السواحل الليبي بالسفن والتدريب لمساعدتهم على التعامل مع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. ويتناول جزء من مذكرة التفاهم أيضًا إنشاء ودعم مراكز احتجاز المهاجرين، الذين تم القبض عليهم وهم يحاولون العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا، في بلدان شمال إفريقيا، وخاصة ليبيا. وقررت كل من ليبيا وإيطاليا تجديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة ثلاث سنوات أخرى.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم