أطلقت كوريا الشمالية 23 صاروخا على الأقل الأربعاء، سقط أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية ما استدعى ردا من سيول حيث ندد الرئيس يون سوك-يول بـ"اجتياح أرضي بحكم الواقع".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن سيول أطلقت ثلاثة صواريخ جو-أرض دقيقة بالقرب من موقع سقوط صاروخ بالستي كوري شمالي في وقت سابق من يوم الأربعاء بمحاذاة الحدود البحرية بين البلدين.

وقال بيان صادر عن الجيش، إن الصواريخ أطلقت في المياه "بالقرب من خط الحد الشمالي على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الكوري الشمالي"، مضيفا أن المناورة تظهر أن سيول سترد "بحزم على أي استفزازات".