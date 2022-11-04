في أعقاب موجة من الإضرابات وأعمال العنف التي قتل فيها الثلاثاء خمسة من ضباط الشرطة ومدني، أعلنت الإكوادور حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي في إقليمي غواياس وإزميرالدا غرب البلاد.

وكانت الجماعات المسلحة قد استهدفت بالبنادق والمتفجرات أكثر من 18 موقعا، شملت منشآت للشرطة وعيادة ومحطة للحافلات.

وذكر وزير الداخلية خوان زاباتا أن عمليات مكافحة الجريمة فى عاصمة إقليم جواياس، التى يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، أسفرت عن اعتقال 28 شخصا صباح الأربعاء.

وبعد أن كانت البلاد بمنأى نسبيًا عن كبار منتجي الكوكايين في كولومبيا وبيرو، شهدت موجة من الجرائم العنيفة التي تلقي السلطات باللوم فيها على معارك بين عصابات المخدرات التي يُعتقد أن لها صلات بعصابات مكسيكية.