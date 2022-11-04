English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

جنود يمشون بجوار جثة أحد السجناء عند سور لسجن ليتورال في غواياكيل، الإكوادور، في 2 نوفمبر 2022.
no comment

شاهد: الإكوادور تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال بعد مقتل 5 من الشرطة في هجمات

في أعقاب موجة من الإضرابات وأعمال العنف التي قتل فيها الثلاثاء خمسة من ضباط الشرطة ومدني، أعلنت الإكوادور حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي في إقليمي غواياس وإزميرالدا غرب البلاد.

وكانت الجماعات المسلحة قد استهدفت بالبنادق والمتفجرات أكثر من 18 موقعا، شملت منشآت للشرطة وعيادة ومحطة للحافلات.

وذكر وزير الداخلية خوان زاباتا أن عمليات مكافحة الجريمة فى عاصمة إقليم جواياس، التى يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، أسفرت عن اعتقال 28 شخصا صباح الأربعاء.

وبعد أن كانت البلاد بمنأى نسبيًا عن كبار منتجي الكوكايين في كولومبيا وبيرو، شهدت موجة من الجرائم العنيفة التي تلقي السلطات باللوم فيها على معارك بين عصابات المخدرات التي يُعتقد أن لها صلات بعصابات مكسيكية.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم