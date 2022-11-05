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دمار قرية بتروبافلوكا الأوكرانية جراء القصف الروسي
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فيديو: دمار قرية بتروبافلوفكا شاهد على ضراوة الحرب الروسية على أوكرانيا

قرية بتروبافلوفكا الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود، حالها كحال عدد كبير من قرى البلاد استهدفتها آلة الدمار والقتل جراء الحرب التي يشنها الجيش على أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

هذه القرية الواقعة في منطقة خاركيف كان يعيش فيها 3 آلاف شخص، لكنّ جراء تعرّضها لقصف روسي شبه اليومي، غادر غالبية السكّان ولم يبق فيها سوى 800 شخص، هؤلاء شهدوا يوم الثلاثاء الماضي فصلاً من فصول القصف الروسي أسفر حينها عن إحراق مبانٍ سكنية وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان.

وبحسب رئيس الإدارة العسكرية للمجلس المحلي، فقد دمر الجيش الروسي أكثر من نصف منازل القرية، فضلاً عن البنى التحتية الحيوية، لافتاً إلى أنه لم يعد بإمكان سيارات الإسعاف دخول القرية بسبب تدمير الجسر والقصف العنيف.

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