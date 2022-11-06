أضاءت مصر اليوم، الأحد، هرم خفرع، أحد الأهرامات الثلاثة القديمة في الجيزة، الذي يعود تاريخه إلى 4500 عام، مع بدء مؤتمر المناخ، كوب27.

تتولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف حيث من المتوقع أن يجتمع أكثر من 40 ألف مندوب دولي لدفع أجندة المناخ العالمية من خلال زيادة الطموح وتسريع العمل لمكافحة التغير المناخي.

واجتمع مبعوثون من جميع أنحاء العالم الأحد في منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري لإجراء محادثات حول معالجة تغير المناخ وسط العديد من الأزمات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، ونقص الغذاء وأزمة الطاقة.