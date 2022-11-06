English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

ناشطتان من منظمة تمرد ضدّ الانقراض في متحف برادو بمدريد
no comment

شاهد | ناشطتان مناخيتان من منظمة "تمرد ضد الانقراض" تلصقان يديهما بلوحة لغويا في مدريد

ألصقت ناشطتان مناخيتان من مجموعة "تمرد ضد الانقراض" يديهما يوم أمس، السبت، على إطاري لوحتين للرسام الإسباني غويا في متحف برادو في مدريد احتجاجاً على عدم تحرك السلطات للحد من الاحترار المناخي، على ما أفادت الشرطة الإسبانية.

ولم تتسبب الناشطتان بأي ضرر للوحتين، لكنهما كتبتا "+ 1.5 درجة مئوية" على الحائط بين العملين، في إشارة إلى الهدف الذي حدده المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاحترار. وأوضحت الشرطة أنها أوقفت الناشطتين.

وفي الفترة الأخيرة، عبّر ناشطون مناخيون عن احتجاجهم بطريقة مشابهة في عدة بلدان أوروبية، حيث اختيرت لوحات للهولندي يوهانس فرمير (الحقبة الباروكية) أو حتى لوحة الموناليزا للإيطالي ليوناردو دا فينشي.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم