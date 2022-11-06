ألصقت ناشطتان مناخيتان من مجموعة "تمرد ضد الانقراض" يديهما يوم أمس، السبت، على إطاري لوحتين للرسام الإسباني غويا في متحف برادو في مدريد احتجاجاً على عدم تحرك السلطات للحد من الاحترار المناخي، على ما أفادت الشرطة الإسبانية.

ولم تتسبب الناشطتان بأي ضرر للوحتين، لكنهما كتبتا "+ 1.5 درجة مئوية" على الحائط بين العملين، في إشارة إلى الهدف الذي حدده المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاحترار. وأوضحت الشرطة أنها أوقفت الناشطتين.

وفي الفترة الأخيرة، عبّر ناشطون مناخيون عن احتجاجهم بطريقة مشابهة في عدة بلدان أوروبية، حيث اختيرت لوحات للهولندي يوهانس فرمير (الحقبة الباروكية) أو حتى لوحة الموناليزا للإيطالي ليوناردو دا فينشي.