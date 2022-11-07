تجمع الآلاف وسط ميانمار لحضور مهرجان المناطيد السنوي الذي يقام يوم اكتمال القمر خلال شهر "تازونغمون"، الشهر الثامن من تقويم ميانمار، وتُصادف هذه المناسبة نهاية موسم الأمطار. وخلال هذا الحدث تُطلق البالونات وتُفتتح ساحة الألعاب في موقع المهرجان، وهو ساحة على مشارف بلدة تاونغيي الواقعة على قمة الجبل.

وشهد المهرجان غيابا لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد والاضطرابات التي أعقبت الانقلاب العسكري. لكن الفرق المتنافسة بدأت مساء الأحد في إطلاق نحو 76 منطاداً، في منافسة على تشكيلها الفني، من حيث درجات جمال البالونات والعمل الجماعي والارتفاع الذي يتم بلوغه والوقت الذي يقضيه البالون في الهواء. وتعتبر احتفالات مهرجان البالونات فترة راحة نادرة من البؤس الاقتصادي والعنف الذي يجتاح معظم أنحاء البلاد بعد عامين تقريباً من استيلاء الجيش على السلطة.

يُعد هذا المهرجان أحد أشهر الاحتفالات الثقافية وأهمها في ميانمار، كما أنه أحد أكثر المهرجانات خطورة حيث يتعرض فيه الأشخاص للإصابات أحياناً في حوادث إطلاق البالونات.