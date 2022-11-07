شارك الآلاف من الأشخاص في مسيرة فخر المثليين الحادية والثلاثين التي يتم تنظيمها في بوينس آيرس في الأرجنتين، السبت الماضي، مطالبين بمزيد من الحقوق لمجتمع الميم.

وتجمعت الحشود قبل الظهر في ساحة بلازا دي مايو المواجهة للقصر الرئاسي وساروا لمسافة كيلومترين باتجاه مقر البرلمان. وحملت المسيرة هذا العام شعار "الدين مستحق لنا".

ويتعرض أفراد مجتمع الميم في البلاد إلى اعتداءات متكررة، وترتكب بحقهم جرائم بدافع الكراهية أو التمييز الجنسي أو الهوية الجنسية. وكانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بالهوية الجنسية غير الثنائية من خلال بطاقة هوية رسمية.