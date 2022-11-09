شاهد: بعد أسبوعين من حدوث كسوف جزئي للشمس.. يالعالم خلال ساعات ظاهرة فلكية فريدة، شاهد الملايين من سكان العالم خسوفا كليا للقمر.

ويحدث ذلك عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، ويصبح بين الأرض والشمس، عندها يصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الأحمر الدموي.

وشوهد الخسوف في جميع أنحاء أمريكا الشمالية خلال ساعات الفجر، مع مشاهدة رئيسية في المناطق الغربية وعبر أجزاء من شرق آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ بعد غروب الشمس، ولن يتمن سكان افريقيا أو أوروبا او المنطقة العربية الاستمتاع بهذا المشهد الخلاب لخسوف القمر.