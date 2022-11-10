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بلجيكا
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شاهد: إضراب عام في قطاعات اقتصادية في بلجيكا ومطالبة بتحسين الأجور

أغلقت المتاجر في مركز "دوكس" للتسوق في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار إضراب عام شمل عديد القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث تطالب النقابات العمالية بتحسين أجور العمال والموظفين، لمجابهة نسبة التضخم المالي الآخذة في الارتفاع. ويقول النقابي في المركز الوطني للموظفين جليل بوريدان: "في هذه المتاجر نجد علامات تجارية كبرى مثل "زارا" وكيابي"، وهي شركات تحقق أرباحا في أيامنا، ورسالتنا هي أن تلك الشركات ينبغي أن تشارك في الخروج من الأزمة، فلا ندفع وحدنا الثمن...ونقول لنقابات الأعراف عليكم اقتسام الكعكة مع غيركم".

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