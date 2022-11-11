نفايات بلاستيكية تنتشر بكثافة على مساحات شاسعة من شواطئ السنغال، هذا البلد الإفريقي الذي يعدّ واحداً من أكثر بلدان العالم تلويثاً للمحيطات بالمواد البلاستيكية التي تشكّل خطراً داهماً على الكائنات البحرية.

الناشط البيئي السنغالي مودو فال جندي سابق ويبلغ من العمر 49 عاماً، وهو صاحب مبادرة من أجل حماية البيئة، يقول: إن التلوث البلاستيكي كارثة بيئية تطال تداعياتها الجميع، مشدداً على ضرورة تبني سياسات على الصعيدين المحلي والعالمي من أجل محاربة هذا التلوث.

ومودو فال الذي يُطلق عليه الكثيرون اسم "الرجل البلاستيكي" كثيراً يُشاهد وهو يتنقل في الشوارع ويذرع الشواطئ جيئة وذهاباً مرتدياً زياً غريباً مصنوعاً بالكامل من مواد بلاستيكية معلقاً على صدره لوحة كُتب عليها "لا لأكياس البلاستيك".