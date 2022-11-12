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القوات الأوكرانية تدخل خيرسون
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شاهد: دخول القوات الأوكرانية إلى مدينة خيرسون

دخل الجيش الأوكراني إلى خيرسون، المدينة الرئيسيّة في جنوب البلاد بعد انسحاب القوّات الروسيّة، في انتكاسة قويّة أخرى لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي للبلاد. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في خطابه اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"يوم تاريخي"، قائلًا إنّ قوّات عسكريّة خاصّة أصبحت داخل مدينة خيرسون جنوب البلاد بعد إعلان روسيا انسحاب قوّاتها منها.

وأظهرت فيديوهات فرحة عارمة لرجال ونساء وأطفال وهم يرحبون ويحيّون قوات الجيش الأوكراني على متن دبابات عسكرية تحمل العلم الأوكراني. وفي العاصمة كييف عمّت الفرحة والاحتفالات بعد إعلان الجيش الأوكراني السيطرة على خيرسون.

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