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فاليري مواطن أوكراني
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شاهد: سكان قرية في شرق أوكرانيا يخزّنون الحطب "للصمود" في الشتاء

قرب محطة القطارات المدمّرة في سيفرسك في شرق أوكرانيا، يقطع فاليري شجرة بالمنشار، على غرار السكان القلائل في القرية المدمّرة من الضربات الروسية، من أجل تخزين الحطب بغية "الصمود" في فصل الشتاء.

ويقول فاليري (39 عامًا) لوكالة فرانس برس "نحاول الصمود بفضل الخشب. الملجأ تحت الأرض (للاحتماء من القنابل) والفرن والحطب هذا كل ما لدينا".

في تموز/يوليو وآب/أغسطس، تعرّضت سيفرسك التي كان يقطنها 12 ألف شخص قبل الحرب لقصف كثيف من القوات الروسية التي نفّذت أيضًا هجمات فاشلة على القرية.

تضرّر شطرها الشرقي والمرتفعات فيها بشكل خاص جراء الضربات. وخلفت القنابل والصواريخ والقذائف حفرًا واسعة وعميقة في القرية الأوكرانية.

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