وضع العديد من أهالي مدينة اسطنبول التركية والسياح الورود، في مكان انفجار وقع في شارع استقلال التجاري المزدحم، وذلك تكريما لأرواح ستة أشخاص قتلوا في الانفجار الدامي.

نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة التركية قولها إنّ شابة اعتُقلت واتُهمت بوضع القنبلة، وهي تحمل الجنسية السورية وقد اعترفت بأنها تصرّفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، وتلقّت تعليمات في كوباني شمال شرقي سوريا.

وأوقفت المتهمة مع عدد من المشتبه بهم في شقة في كوتشوك شكمجة بضواحي اسطنبول. ولفت وزير الداخلية التركية سليمان صويلو إلى أن المتّهمة كانت تستعدّ "للفرار إلى اليونان".