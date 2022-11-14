English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

فيديو

أناس يضعون الزهور في مكان انفجار يوم الأحد في اسطنبول. 2022/11/14
no comment

شاهد: أهالي اسطنبول وسياح يضعون الورود تكريما لضحايا انفجار شارع استقلال

وضع العديد من أهالي مدينة اسطنبول التركية والسياح الورود، في مكان انفجار وقع في شارع استقلال التجاري المزدحم، وذلك تكريما لأرواح ستة أشخاص قتلوا في الانفجار الدامي. 

نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة التركية قولها إنّ شابة اعتُقلت واتُهمت بوضع القنبلة، وهي تحمل الجنسية السورية وقد اعترفت بأنها تصرّفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، وتلقّت تعليمات في كوباني شمال شرقي سوريا. 

viber

وأوقفت المتهمة مع عدد من المشتبه بهم في شقة في كوتشوك شكمجة بضواحي اسطنبول.  ولفت وزير الداخلية التركية سليمان صويلو إلى أن المتّهمة كانت تستعدّ "للفرار إلى اليونان".

الأكثر مشاهدة

بمشاركة قياسية انطلق تحدي دبي للدراجات الهوائية
no comment

بمشاركة قياسية انطلق تحدي دبي للدراجات الهوائية

تحول شارع الشيخ زايد الشهير في دبي وشارع الشيخ محمد بن راشد إلى مسار كبير للدراجات الهوائية، لواحدة من أكبر الفعاليات في الإمارات. وانطلق الآلاف من راكبي الدراجات الهوائية في الساعة الخامسة صباحًا في طريق دبي رايد، الذي يبلغ طوله 12 كيلو متر

المزيد من العالم