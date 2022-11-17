أظهرت لقطات جوية مخزن الحبوب في برزيودو ببولندا، حيث سقط صاروخ روسي الصنع يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل شخصين. سقوط الصاروخ الذي يشتبه في أن يكون مصدره الدفاعات الأوكرانية دفع بالقادة الغربيين للتحرك بسرعة بهدف تهدئة المخاوف من تصعيد خطير في الحرب الروسية في أوكرانيا.

انتهي القادة الغربيون في نهاية المطاف، إلى أن الانفجار كان على الأرجح حادثًا وأن الصاروخ الذي أطلقته الدفاعات الأوكرانية فشل في التصدي للقصف الروسي وسقط في بولندا، بينما نفت كييف بشدة هذه الفرضية. ووجه الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصابع الاتهام إلى روسيا.