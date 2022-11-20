دارت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين بالبلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية وبدأ التوتر في المدينة عقب إغلاق الجيش الإسرائيلي وسط مدينة الخليل وأجبر العديد من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، لتأمين وصول مستوطنين لزيارة قبر عثنييل بن قناز في منطقة الخليل 1 الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وترددت أنباء عن وقوع اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم. كما أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين بشكل كامل للإحتفال بما يسمى "سبت سارة".