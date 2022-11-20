English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

اشتباكات في مدينة الخليل
no comment

شاهد: اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الخليل

دارت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين بالبلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية وبدأ التوتر في المدينة عقب إغلاق الجيش الإسرائيلي  وسط مدينة الخليل وأجبر العديد من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، لتأمين وصول مستوطنين لزيارة قبر عثنييل بن قناز في منطقة الخليل 1 الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. 

وترددت أنباء عن وقوع اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم. كما أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين بشكل كامل للإحتفال بما يسمى "سبت سارة".

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم