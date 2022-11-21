خرج المئات في مسيرة ضخمة وسط العاصمة التشيلية سانتياغو حاملين أعلام قوس قزح ولافتات تدعو إلى احترام حقوق التنوع الجنسي. ويأتي تنظيم هذه المسيرة بعد أيام من اعتراف الكونغرس التشيلي رسميًا بيوم الـ 16 نوفمبر-تشرين الثاني كيوم التنوع الوطني.

وقد وافق مجلس الشيوخ على القانون، الذي روجت له حركة دمج وتحرير المثلييين. وبحسب المنظمين، فقد حضر 100 ألف شخص النسخة الخامسة عشرة من "موكب سانتياغو، المسيرة من أجل المساواة". وطالبوا حكومة الرئيس غابرييل بوريك برعاية إنشاء مؤسسة مناهضة للتمييز على خلفية زيادة جرائم الكراهية.