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جماهير كأس العالم في ميدان الدوحة قبل المباريات
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شاهد: جماهير المونديال من المشجعين يجتمعون في ميدان الدوحة قبل المباريات

اجتمع مشجعو كرة القدم من عدة دول في "سوق واقف" في الدوحة، قبل انطلاق مباريات فرقهم في كأس العالم أمس الخميس. وكاننت لدى المشجعين الآمال نفسها، في أن تفوز فرقهم وتتأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة في قطر. وتأهلت اليابان متصدرة للمجموعة الخامسة بفوزها على إسبانيا التي عبرت ثانية 2-1، لتقضي أيضاً على آمال المنتخب الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وسجّل هدفي اليابان ريتسو دوان (48) وأو تاناكا (51)، فيما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ألفارو موراتا في الدقيقة 11 من المباراة. وتصدرت اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط وستواجه كرواتيا في ثمن النهائي، بينما حلت اسبانيا ثانية برصيد 4 نقاط وستلاقي المغرب.

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