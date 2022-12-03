غضب في شوارع بيرو احتجاجا على الإفراج عن مشتبه به اعترف بارتكاب جريمة قتل.

تظاهر المئات من المحتجين على مدى اليومين الماضييْن في شوارع هوانتا بالبيرو وعمدوا لإحراق مكتب المدعي العام المحلي احتجاجا على مقتل شاب.

وقد تم العثور على جثة دانيال كيسبي (18 عاما) بعد أيام من اختفائه. واستجوبت الشرطة عدة أشخاص في إطار التحقيق في ملابسات الجريمة .

وقد اعترف أحد المشتبه بهم بقتل الشاب كيسبي وإخفاء جثته.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات اندلعت بعد الإفراج عن المشتبه به.

وتجلت مظاهر غضب المحتجين في إحراق وثائق رسمية وكراس أخرجوها من مكتب المدعي العام كما هتف أحد المتظاهرين مطالبا بتحقيق العدالة في جريمة قتل الشاب كيسبي.