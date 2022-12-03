أنقذ رجال أطفاء عسكريون أشخاصاً تقطعت بهم السبل فلجأوا إلى أسطح المباني التي غمرتها الفيضانات في ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية حيث تسببت الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع في حدوث فوضى في المنطقة. وشوهد الأفراد وهم يسحبون أسرة واحدة في طائرة هليكوبتر خلال عملية في سانتو أمارو دو إمبراتريز يوم الخميس. أدت خمسة أيام من الأمطار الغزيرة إلى اختراق الأنهار ضفافها، وإغلاق الطرق وإتلافها وإغراق الممتلكات. ولقى شخصان على الأقل مصرعهما وأجبر أكثر من 900 من السكان على مغادرة منازلهم، وفقاً للمسؤولين. وأعلن الحاكم كارلوس مويسيس حالة الطوارئ في الولاية.