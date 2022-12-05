أقيم مهرجان في قلعة البحرين للاحتفال بتاريخ المملكة وأمجادها. وشهد الجمهور عروضا لفرقة الشرطة والفرسان في القلعة التي يعود تاريخها إلى ما قبل 5 آلاف عام. وانطلقت فعاليات المهرجان بالتزامن مع انطلاق احتفالية "ليالي المحرق"، التي ستستمر حتى 10 ديسمبر في الأحياء التاريخية بالمدينة. وتتخلل المهرجان عروض لفنون التصميم والموضة والطعام والموسيقى في عدة مواقع في منطقة المحرق.

أقيم مهرجان في قلعة البحرين للاحتفال بتاريخ المملكة وأمجادها. وشهد الجمهور عروضا لفرقة الشرطة والفرسان في القلعة التي يعود تاريخها إلى ما قبل 5 آلاف عام. وانطلقت فعاليات المهرجان بالتزامن مع انطلاق احتفالية "ليالي المحرق"، التي ستستمر حتى 10 ديسمبر في الأحياء التاريخية بالمدينة. وتتخلل المهرجان عروض لفنون التصميم والموضة والطعام والموسيقى في عدة مواقع في منطقة المحرق.