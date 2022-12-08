عطّل نشطاء المناخ حركة المرور لفترة وجيزة في مدرج في مطار ميونيخ يوم الخميس، بعد أن نظموا احتجاجًا على تأثير السفر الجوي في البيئة. وقالت مجموعة "لاست جينيريشين" (Last Generation)، إن بعض أعضائها ألصقوا أيديهم على مدرج المطار في مطار ميونيخ ، بينما دخل آخرون إلى أراضي مطار برلين. وقال المتحدث باسم الشرطة مايكل غراف إن الرحلات الجوية في مطار ميونيخ تأخرت قليلاً لكن السفر لم يتأثر بشدة. وأكد هينر يوتينج، المتحدث باسم مطار ميونيخ، إغلاق المدرج الشمالي لفترة وجيزة. وأثار احتجاج مماثل في مطار برلين مؤخرا إدانة واسعة النطاق من المسؤولين الحكوميين، كما أثار دعوات لتشديد الشرطة إجراءاتها لمنع النشطاء من التدخل في تعطيل حركة النقل الجوي.

عطّل نشطاء المناخ حركة المرور لفترة وجيزة في مدرج في مطار ميونيخ يوم الخميس، بعد أن نظموا احتجاجًا على تأثير السفر الجوي في البيئة. وقالت مجموعة "لاست جينيريشين" (Last Generation)، إن بعض أعضائها ألصقوا أيديهم على مدرج المطار في مطار ميونيخ ، بينما دخل آخرون إلى أراضي مطار برلين. وقال المتحدث باسم الشرطة مايكل غراف إن الرحلات الجوية في مطار ميونيخ تأخرت قليلاً لكن السفر لم يتأثر بشدة. وأكد هينر يوتينج، المتحدث باسم مطار ميونيخ، إغلاق المدرج الشمالي لفترة وجيزة. وأثار احتجاج مماثل في مطار برلين مؤخرا إدانة واسعة النطاق من المسؤولين الحكوميين، كما أثار دعوات لتشديد الشرطة إجراءاتها لمنع النشطاء من التدخل في تعطيل حركة النقل الجوي.